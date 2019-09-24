Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о своих странах и гражданах

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал мировых лидеров больше ценить свои страны и народы.

Pres. Trump: "If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation." https://t.co/nSAHKD1Z5p #UNGA pic.twitter.com/ZwjYyjNCKx — ABC News (@ABC) 24 сентября 2019 г.

"Обращаюсь ко всем собравшимся здесь сегодня лидерам: присоединяйтесь к нашей самой выполнимой миссии, которую может иметь человек… поднимайте свои страны, восславляйте свою культуру, историю, цените своих граждан, делайте свои страны сильными и процветающими, цените достоинство своих людей, и ничто не будет недостижимо для вас. Когда наши страны более великие, будущее будет светлее, наши люди будут счастливее и наше партнерство будет сильнее", – заявил Трамп.

Американский лидер, победивший на выборах под лозунгом "Сделать Америку снова великой" и заявивший, что первостепенное значение для него имеют интересы США, подчеркивает: "Любовь к своей стране делает нас лучше для всех стран".