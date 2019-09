Италия приняла почти 200 спасенных в Средиземном море мигрантов

Корабль Ocean Viking международных организаций Sos Mediterranee и "Врачи без границ" высадил в порту итальянской Мессины 182 спасенных мигрантов после получения разрешения со стороны МВД Италии, сообщила Sos Mediterranee в своем Twitter.

Ocean Viking стал первым более чем за год гуманитарным судном, вошедшим в итальянский порт и передавшим мигрантов без противодействия властей. Ранее корабли различных НПО передавали спасенных мигрантов на итальянские судна, не причаливая к берегу.

The first of 182 people who were rescued in the Mediterranean Sea disembarked from a humanitarian ship at the Sicilian port of Messina, after they were saved from three different boats en route to Europe from Libya. https://t.co/Y1XToUT3ka pic.twitter.com/p1GAF1ueZJ