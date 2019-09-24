СМИ сообщили о намерении Меркель встретиться с Роухани

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН сразу после ее беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Focus.

Встреча Меркель и Трампа, по данным агентства dpa, должна состояться во вторник после выступления президента США на Генассамблее ООН. Предполагается, что лидеры проведут небольшую беседу. После этого, около 19.00 мск, Меркель намерена провести встречу с Роухани.

Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября и продлится до понедельника.