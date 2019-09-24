«Единая Россия» на муниципальных выборах в Петербурге ухудшила результат на 16%. У парламентской оппозиции – 334 депутата

По итогам прошедших в Петербурге муниципальных выборов «Единая Россия» получила 61,5% мандатов в местных советах: выдвинутые партией кандидаты сумели занять 959 мест из 1560. Пять лет назад, на предыдущих выборах, партии власти удалось провести в советы больше кандидатов: тогда она получила 77,8% депутатских мандатов. Официальную статистику 24 сентября огласили в петербургской избирательной комиссии.

На втором месте по числу избранных депутатов – «Справедливая Россия». У нее, согласно официальным данным, 108 мандатов в советах (6,9%, то есть в три с половиной раза больше, чем по итогам выборов 2014 года). В три раза больше кандидатов по сравнению с прошлыми выборами провела в советы и КПРФ (теперь у нее 72 депутата, или 4,6% мест). При поддержке «Яблока» мандаты получил 81 человек (пять лет назад партии не удалось провести в муниципалитеты никого, теперь у нее 5,2% мест). Впервые участвовавшая в муниципальных выборах в Петербурге Партия Роста провела 42 кандидата (2,7%). На последнем месте среди парламентских партий – ЛДПР: она взяла всего 2% мандатов по сравнению с 3,8% на прошлых выборах (теперь у партии 31 депутат).

При этом 259 человек, ставших муниципальными депутатами, баллотировались без партийной поддержки – в качестве самовыдвиженцев (они получили 16,6% от общего числа мандатов). Среди них есть как оппозиционеры (поддержанные, например, штабом Алексея Навального или движением «Объединенные демократы»), так и представители власти, которые не пошли на выборы под брендом «Единой Росссии» из-за конфликта с партией или из-за падения ее рейтинга.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.