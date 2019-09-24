«Агрессивная позиция требует адекватных инструментов». Роскомнадзор предложил миллионные штрафы для иностранных СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что законопроект о зеркальных мерах в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу Russia Today предлагает введение штрафов в несколько десятков миллионов рублей и выше, сообщает 24 сентября РИА Новости.

«Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран требует адекватных инструментов. Мы их подготовили. От нескольких до десятков миллионов рублей. Всё будет зависеть от обсуждения (законопроекта. – Прим. ред.) – в нем же не только мы принимаем участие. Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти. Мы предлагаем от нескольких до десятков миллионов рублей», – рассказал Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019».

О готовности представить в десятидневный срок законопроект с «зеркальными мерами» на притеснение российских СМИ за рубежом глава Роскомнадзора заявлял «Интерфаксу» ещё в августе. До этого идею высказала пресс-служба Роскомнадзора. Однако текст документа до сих пор не представлен. «Это дело российского регулятора Роскомнадзора», – комментировали «зеркальные инициативы» РКН в Ofcom.

В июне 2019 года британский регулятор Ofcom оштрафовал телеканал Russia Today на 200 тысяч фунтов стерлингов за «недостаточную беспристрастность» в семи новостных выпусках по резонансным темам.

В пятницу, 20 сентября, о проработке многомиллионных штрафов для иностранных интернет-компаний за вмешательство во внутренние дела РФ заявили в Государственной думе.