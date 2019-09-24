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Власть
24.09.2019 18:04
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США ввели новые санкции против Венесуэлы после приезда Мадуро в Москву

Новые американские ограничения в отношении латиноамериканской республики нацелены на прекращение поставок венесуэльской нефти на Кубу.

«Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве инструмента торга для поддержки диктаторов», – цитирует 24 сентября заявление министра финансов США Стивена Мнучина Reuters.

По его словам, возможность продавать нефть на Кубу стала «спасательным кругом» для режима Николаса Мадуро, поэтому Америка пошла на принятие новых санкций. Ограничения введены в отношении четырех компаний и четырех судов, которые осуществляли торговлю с Гаваной.

Введение санкций было анонсировано сразу после прибытия президента Мадуро в Москву, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

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Справка:

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

В отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA введены санкции США, она практически лишена возможности продавать свою продукцию на мировых рынках. Российские нефтяные компании высказали готовность помочь PDVSA со сбытом.

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