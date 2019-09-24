США ввели новые санкции против Венесуэлы после приезда Мадуро в Москву

Новые американские ограничения в отношении латиноамериканской республики нацелены на прекращение поставок венесуэльской нефти на Кубу.

«Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве инструмента торга для поддержки диктаторов», – цитирует 24 сентября заявление министра финансов США Стивена Мнучина Reuters.

По его словам, возможность продавать нефть на Кубу стала «спасательным кругом» для режима Николаса Мадуро, поэтому Америка пошла на принятие новых санкций. Ограничения введены в отношении четырех компаний и четырех судов, которые осуществляли торговлю с Гаваной.

Введение санкций было анонсировано сразу после прибытия президента Мадуро в Москву, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.