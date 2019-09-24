Финны подарили лидерам G20 и своим политикам «климатические ручки» с чернилами из молекул парникового газа

Журналисты одного из ведущих изданий Финляндии Helsingin Sanomat подарили членам парламента своей страны, а также лидерам "большой двадцадки" ручки, чернила для которых были изготовлены из молекул одного из парниковых газов – диоксида углерода.

Как отмечает издание, таким образом в связи с саммитом ООН они хотят напомнить политикам об их обещаниях по сохранению экологии и призывают подписывать соглашения по борьбе с изменением климата.

Чернила для ручек разработаны Центром технологических исследований Финляндии (VTT). По словам ведущего учёного VTT Пекки Симелла, углеродную сажу, которую можно использовать как пигмент для чернил, учёные получили путём нагревания молекул углекислого газа и их расщепления на углерод и кислород.

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Углекислый газ считается наиболее распространённым парниковым газом, производимым человеком. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) пришла к выводу, что именно он ускорил изменение климата – с вероятностью более 95%. За последние четыре десятилетия выбросы CO2 выросли на 90%. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований, 80% глобального потепления – из-за выбросов углекислого газа.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё на саммите ООН заявил, что "будущее молодых поколений под угрозой", и рассказал о намерении Суоми снизить выбросы до нулевого уровня к 2035 году.