Трамп приостановил финансовую помощь Украине. США перекладывают ответственность на ЕС

Президент США заявил, что Америка не собирается нести ответственность за финансовую поддержку Киева, предложив ЕС внести свою лепту.

«Президент [Дональд] Трамп лично приказал заморозить более 391 миллиона долларов помощи Украине», – сообщает 24 сентября The New York Times.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Европейский Союз тоже внес свой вклад. Пока этого не произойдет, по словам президента США, Америка не будет выделять средства.

«Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю, почему так происходит», – цитирует заявление Трампа Reuters.

Ранее он заявил, что приостановка финансовой помощи связана с коррупцией.