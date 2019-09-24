Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В опубликованной на сайте международной организации официальной программе заседаний имя украинского лидера не упоминается.

24 сентября в главном зале Генассамблеи пройдут третья и четвертая пленарные сессии, в ходе которых выступят президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и другие мировые лидеры. Представителя России среди выступающих в этот день тоже нет.

В рамках Генассамблеи Зеленский выступит с речью в рамках общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, которые собирались участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен объявить об этом инциденте с трибуны Генассамблеи.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.