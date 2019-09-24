Краснодарский суд разрешил поставить несертифицированное оборудование для выполнения «закона Яровой»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал интернет-провайдеру из Ейска, который пытался оспорить законность предписания Роскомнадзора по установке не сертифицированного оборудования СОРМ (средства оперативно-разыскных мероприятий, которые позволяют правоохранительным органам мониторить трафик онлайн. – Прим. ред.). Об этом со ссылкой на решение суда сообщает во вторник, 24 сентября, «Коммерсантъ».

Интернет-провайдер «Фирма "Связь"» не выполняет требования по внедрению технических средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), решил судья Денис Купреев, несмотря на утверждения директора компании Сергея Субоча, что он, напротив, был готов внедрять технику СОРМ и направлял в Управление Федеральной службы безопасности планы соответствующих работ, но с привязкой сроков к дате сертификации оборудования. Закон «О связи» прямо запрещает устанавливать несертифицированное оборудование, настаивал бизнесмен. Однако суд решил, что отсутствие сертификации оборудования не является основанием для освобождения от ответственности. В отсутствие официально одобренной техники операторы могут устанавливать опытные образцы, полагает суд.

По оценкам провайдера, который обслуживает всего 5,5 тысяч абонентов, установка оборудования, на котором настаивает ФСБ в рамках реализации «закона Яровой», обойдётся ему в 8—17 млн рублей.

«На сайте органов, которые занимаются сертификацией, я такого оборудования не обнаружил», – отмечает гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов.

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Нежелание устанавливать несертифицированное оборудование – это уловка, чтобы оттянуть момент траты денег, заявил «Ъ» в свою очередь гендиректор разработчика оборудования СОРМ «Норси-Транс» Сергей Овчинников. При этом бизнесмен, заинтересованный в «законе Яровой», признаёт, что формальная сертификация оборудования на соответствие требованиям «закона Яровой» еще не началась, и сейчас оборудование СОРМ сертифицируется как телекоммуникационное.

На этом фоне глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил во вторник, что его ведомство приступило к монтажу оборудования для «суверенного Рунета», которое также пока не прошло соответствующую сертификацию. В июне Роскомнадзор потребовал от операторов связи данные о точках обмена трафиком, которые бизнес обязан предоставлять лишь после вступления в силу закона сенатора Клишаса. Закон вступает в силу уже 1 ноября.