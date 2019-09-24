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Общество
24.09.2019 22:52
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"Во имя детей". Сквер и детсад не поделили один колпинский двор

Колпинцы "предъявили" руководству района за неприятный, с их точки зрения, сюрприз в виде стройки детсада на месте отчасти озелененного двора. Но, кроме обещания максимально засадить остатки участка деревьями, ничего не добились.

"Во имя детей". Сквер и детсад не поделили один колпинский двор

СКВЕР на Ижорского батальона/vk.com

Жители большого колпинского двора восстали против строительства детского сада. Потому что больше всего в нем нуждаются не они, а соседний областной поселок Тельмана. "Спасибо" можно сказать авторам градостроительных ошибок прошлых лет. Но переносить проект на другое место — долго, да и отвечать за паузу реализации контракта никто из чиновников не хочет. Протестующим осталось только на камеры потребовать от главы района дополнительно озеленить оставшиеся метры.

"Во имя детей". Сквер и детсад не поделили один колпинский двор

В зал в в администрации Колпинского района в разгар рабочего дня 24 сентября набилось более 40 человек. На повестке стояла судьба одного из дворов на улице Ижорских батальонов, против застройки которого восстали  местные жители. После озвучки длинного списка присутствующих стало понятно: чуть ли не половину  составляет коллекция из разнообразных должностных лиц муниципального образования, района и даже города, а также депутатов и представителей прокуратуры и полиции.

На минувших выходных жители микрорайона на улице Ижорского батальона всколыхнули городскую повестку. Накануне во дворе на их глазах начала разворачиваться стройка детского сада. И вышли протестовать   — и вовсе не против появления соцобъекта, а только за перенос его на другую площадку, чтобы зеленое пространство (по утверждению местных, единственное в окрестностях пригодное для отдыха) осталось неизменным. На стихийном митинге разговора с чиновниками не вышло. И районная администрация созвала заинтересованных на встречу. 

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На приглашение главы райадминистрации Анатолия Повелия рассказать о предложениях протестантов с задних рядов неуверенно ответили —  спикер, Наталия Андреева, задерживается в  пути. В ее отсутствие Повелий зачитывал петицию. Больше всего, казалось, его расстроило столичное слово «мэр» в качестве адресата: «Коллеги, я понимаю, что инициатор группы живет в Москве, но мы-то все петербуржцы... губернатору Санкт-Петербурга А. Беглову с просьбой остановить строительство детского сада, расположенного между нашими домами».

После чего принялся вдохновенно рассказывать, как в марте 2014 года с участием 22 человек состоялись публичные слушания. По итогам был утвержден проект планировки, согласно которому на месте зеленого двора было решено строить детский сад. Два года спустя разработали и согласовали проект. Затем его внесли в городскую адресную инвестиционную программу комитета по строительству. В сентябре выбранный подрядчик — ООО «Кит»  приступил к выполнению работ.

«Никто никакого секрета из строительства этого детского сада не делал. Эта информация в том числе была размещена в соцсетях», – развел руками Повелий. Он оперативно перечислил и отмел все предложенные защитниками сквера места для возможного переноса стройки: какие-то участки в частной собственности, какие-то застолбили для ледового дворца, а где-то мешает соседство с железной дорогой. 

Один из опорных пунктов защитников сквера заключается в том, что детский сад больше нужен пятнадцатитысячному поселку Тельмана, где с соцобъектами, мягко говоря, напряженно. Только по официальным данным, которые прозвучали на встрече, в детсады там выстроилась очередь из 77 детей до трех лет и 33 юных жителей Ленобласти дошкольного возраста. Родители остальных, как могут, берегут городскую прописку, и место в школах и садах — одна из весомых причин. 

«Те дети, которые принимаются в наши сады, юридически имеют прописку в Санкт-Петербурге. Каким образом это получается, не берусь судить, – заявил Повелий, заодно порадовавшись хорошим отношениям с областными соседями. «С вашими предшественниками, обратился он к присутствующему главе Тельмановского сельского поселения Георгию Сакулину, – нам не удавалось обсуждать какие-либо темы, кроме как истерить по поводу «Красного бора» ".

Сакулин, в свою очередь, прежде всего предупредил, что за градполитику предшественников не в ответе. И расстроил присутствующих: земли для стройки детсада у них нет. 

«Очень активно проявляет себя бывший руководитель Тельмана на страничках в комментариях. Так вот, мы, скажем так, пресекли попытку перевода 930 га частных земель поселка в многоэтажную застройку. Это был конец 2017 года, – внесенные тихонечко в Генплан. Это мы бы получили под стенами Кудрово и Девяткино, вместе взятые. Нам удалось остановить», –  похвастался Повелий. 

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Бывший глава поселка Юрий Кваша, как в дурной комедии, оказался тут же, в зале, и  эффектно вышел из-за спин телерепортеров. «Вы сейчас залгались. Вы лично сейчас соврали по поводу попытки перевести 930 га. Вы вообще понимаете, что сейчас сказали? Вы оклеветали публично меня при средствах массовой информации. Генеральный план утвержден 4 декабря 2017 года, и утверждал его губернатор Ленинградской области. А вот это все вранье! Поэтому, пожалуйста, не врите больше!» – закончил он речь. Ее сопровождали бормотания обескураженного колпинского чиновника: «Юрий Николаевич, рады вас видеть, вы в этом зале, не ждали вас... Протоколы есть... История давняя».

Сидящий в зале депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский поинтересовался, резервировали ли участки под социнфраструктуру в Тельмана пять лет назад. Вразумительного ответа  не получил. Кваша, на которого в итоге перевели стрелки, обвинил в происходящем «некоторых спекулянтов», к числу которых он отнес и Повелия.

Вишневский поднял вопрос, каким образом жителей Колпино информировали о публичных слушаниях. Газета «Невское время», номер 92, сайты администрации, бодро рапортовали чиновники. На вопрос, сколько экземпляров газеты распространили непосредственно в Колпино, ответить затруднились. Парламентарий выкопал из недр интернета протокол слушаний и подсчитал, что местных на них присутствовало только 14 человек.

«Если жителей на эти слушания пришло только 14, то, полагаю, не потому что им было неинтересно, а потому, что почти никто об этом просто не узнал», – резюмировал он. 

Показанные эскизы благоустройства оставшегося патячка свободной земли борцов за зелень не впечатлили. То ли они расслышали, как кто-то в президиуме проговорился, что картинкам два дня от роду, то ли, мысленно наложив виртуальный оазис на реальность, пришли к выводу, что во двор нарисованное просто не поместится. По словам чиновников, детсад отнимет у двора 8,5 тысяч «квадратов» и еще 13 тысяч останется на благоустройство. «Это с помойками и парковками?», – с иронией поинтересовались из зала. В том числе, пришлось признаться ответчикам.

Житель дома №54 Эдуард Никитин взял слово, чтобы напомнить о перспективе заторов по утрам из-за наплыва «приезжих» с малышами, выбегающими на проезжую часть: «Детей сбивают, и никто пока не наказан. Вопрос в том, что сами дети под машину прыгают. Одна дорога, две школы и садик. Это будет такая нагрузка, что никому не проехать». В ответ чиновники пообещали, что предусмотрят транспортные пути. И тем самым еще больше распалили публику, так как понятно, что автомобилям среду обеспечат, скорее всего, за счет зелени. «Да ничего не останется тогда!» – раздалось в зале.

Сторонники стройки почти не подавали голоса. Только осуждающе шептались на задних партах, что каштаны протестантам дороже детей. И предлагали провести поквартирный обход домов, чтобы убедиться: большинство предпочитает детсад.

«Послушайте, невозможно все в одном дворе.. Мы только в этом году открыли для свободного доступа теннисных кортов — три!» – отчитался Повелий. Из партера дружно закричали: «Закрыты эти корты!» «Площадка по мини-футболу, – продолжал чиновник, и снова был перебит. «Нет! – возмутились колпинцы. -  Пройдите, посмотрите!».

На этом вопросы не закончились. Ранее в в инициативной группе появлялись сообщения о накрутках на голосовании «за» и «против» детсада на месте скверав специально созданном паблике «В контакте». Говорили также о привлечении к защите стройки бюджетников и выволочке, которую получила местная учительница за публичную поддержку протеста в соцсетях и написание фамилии главы района мало того, что с маленькой буквы, так еще и с грамматической ошибкой. «Школа номер 456. Директор школы сегодня заставлял учительницу писать объяснение, потому что она вашу, Анатолий Анатольевич, фамилию написала с маленькой буквы и участвовала в акции за сохранение зеленого двора. Идет прессинг сейчас учителей. Вопрос: для чего это делается, почему вы не слушаете людей?» – припечатала спикер протестующих Наталия Андреева. 

«Про девочку. Это интересно кому-то, да?», – начал было Повелий. Интерес присутствовал явный. Слова чиновника заглушили возмущенные возгласы: «Это не девочка, это учитель! Мы хотим, чтобы ее не уволили. Она выросла в нашем дворе! Она работает первый месяц в школе. И ее загнобили взрослые дядьки в пиджаках! Почему такой прессинг-то идет: «ты не знаешь, где ты работаешь», «исправляй и не участвуй в акции»! Шантажировать преподавателя запрещено!»

«Начнем с самого главного. Девочка, – предпочел именовать учителя глава администрации, -  не будет уволена. Она будет работать Я ей замечаний не делал. Но то, что она выложила в открытом доступе и позволила, учитель... («Это гражданская позиция! Чушь говорите!», – гневно восклицали из зала).  Если она выкладывает в оскорбительной форме фамилию просто даже своего политического оппонента... Искривлять фамилию, писать ее с маленькой буквы – это оскорбительно. Я горжусь своей фамилией!».

Пока Анатолий Повелий держал ответ перед разгневанными колпинцами, Борис Вишневский потерпел неудачу в попытке найти на сайтах госорганов утвержденный проект планировки территории (ППТ), на основании которого якобы и было выдано разрешение на строительство школы. С собой, как ни удивительно, чиновники документ не прихватили, а его существование ответственные лица вразумительно подтвердить не смогли. 

Наличие ППТ — ключевой момент. В случае, если этот документ, проект которого был вынесен на публичные слушания, действительно был утвержден, он должен был стать первым и самым тяжелым аргументом райадминистрации. «Не понимаю, почему они темнят. У любого отдела строительства проекты планировки по своим территориям — всегда на столе», – прокомментировал позднее депутат «Фонтанке». – Разрешение на строительство могло быть выдано и в отсутствии ППТ, однако это означает, что юридически слушания ничем не закончились. А сейчас людей просто поставили перед фактом, не спросив повторно их мнения».

Парламентарий также предложил приостановить стройку и вырубку деревьев на время поиска альтернативного участка для детсада или сбора доказательств, что такового не существует. Однако взять на себя такую ответственность никто из районных чиновников не решился. Зато посыпались предупреждения, что это грозит шестилетней, а то и больше задержкой ввода объекта и потерей бюджетных средств.

«Подрядчик уже на площадке. И отменить и перенести ее как холодильник и шкаф, уже не удастся», – «обрадовал» собравшихся Анатолий Повелий, пообещав, что детский сад станет «украшением двора». В ответ протестующие потребовали под камеры дать обещание максимально озеленить оставшийся участок. 

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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