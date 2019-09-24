Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.

Об этом 24 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Bild. Данные о визах для жителей Донецкой и Луганской народных республик привел депутат Свободной демократической партии Ренату Альт. Он заявил, что Берлин с апреля выдал почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов, влючая тех, кто живет в ЛНР и ДНР. Немецкие власти не делают различий между обычными российскими паспортами и теми, что были выданы в упрощенном порядке жителям самопровозглашенных республик.

Напомним, получить по упрощенной схеме паспорт с двуглавым орлом захотели почти 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Из них больше 35 тысяч уже с документами.

Указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов Владимир Путин подписал 24 апреля. Он объяснил решение исключительно гуманитарными соображениями. Позже указ распространили на всех жителей Донецкой и Луганской областей.