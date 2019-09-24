«Взял предмет, внешне похожий на винтовку». Автосервис на Шуваловском попытались спасти от сноса с помощью оружия

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) столкнулся с вооруженным сопротивлением при попытке выселить незаконный автосервис в Выборгском районе.

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Как рассказали 24 сентября в ведомстве, два гаражных бокса площадью 80 кв. м и 100 кв. м, принадлежащие ООО «Союз автовладельцев», незаконно заняли городскую землю на Шуваловском проспекте, вблизи дома 40. Просьбу Смольного покинуть участок бизнес проигнорировал.

Когда чиновники пришли освобождать территорию, сотрудник автосервиса решил прибегнуть в прямом смысле к железному аргументу. «Взяв в руки предмет, внешне похожий на винтовку, мужчина угрожал жизни и здоровью сотрудников», – сообщили в ККИ. Чиновники решили не вступать в дискуссию с защитником автосервиса и вызвали полицию. Пока мужчина давал объяснения правоохранительным органам, сотрудники ведомства приступили к демонтажу сооружений.

Также ККИ снес незаконные автосервисы вблизи дома 2 по проспекту Девятого Января и на Витебском проспекте, западнее дома 17. Площадь нелегальных построек составила 50 кв. м и 76 кв. м соответственно. Всем предпринимателям грозит привлечение за незаконное размещение элементов благоустройства.