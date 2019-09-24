Генсек ООН предостерег от «великого раскола» в мире

Антониу Гутерриш поделился своими опасениями по поводу будущего мира во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол и поддерживать универсальную экономику в многополярном мире», – цитирует 24 сентября заявление Гутерриша The New York Times.

По его словам, в ходе «великого раскола» в мире могут сформироваться два «отдельных конкурирующих мира», со своей валютой, правилами и законами, геополитическими и военными интересами и даже собственным Интернетом.

Генсек ООН уточнил, что подразумевал США и Китай как две крупнейшие экономики мира. Он уверен, что раскол между двумя этими силами «вполне реален».