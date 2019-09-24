Беглов пообещал дать отопление всему Петербургу до полуночи

Губернатор Александр Беглов назвал крайний срок, когда жители Петербурга смогут почувствовать тепло в своих батареях.

«Сегодня до полуночи во всех домах Петербурга дадут тепло, – пообещал глава города 24 сентября. – Если завтра утром батареи будут холодные и в вашей УК не дадут внятного ответа, почему так получилось, – прошу вас звонить по номеру 004. Либо на горячую линию администрации района (телефоны на всех официальных сайтах). Будем разбираться. В Пушкине одна УК отказалась пускать тепло в дома – это дело уже в прокуратуре».

«Фонтанка» подробно рассказывала, куда звонить, если отопительный период начался, а батареи все равно холодные. 24 сентября город из режима периодического протапливания переходит к полноценному отопительному сезону, и у всех жителей появляется законное право требовать тепло.