14 друзей Беглова. Губернатор поменяет в правительстве старых капитанов на новых

Правительство Петербурга все же ждут перестановки, хотя состав вице-губернаторов останется прежним. Среди новобранцев - несостоявшийся конкурент Александра Беглова.

Александр Беглов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

25 сентября депутаты Законодательного собрания утвердят кандидатуры вице-губернаторов, предложенные главой города. В этом списке Александра Беглова неожиданностей нет, всем команда «оставаться на местах». Мнения парламентариев по еще трем членам правительства Смольный не спросит — просто расскажет о принятом решении. Одесную и ошуюю от губернатора сядут его старые знакомые и бывшие конкуренты, а место им уступят главы богатых смольнинских комитетов. Председатель комитета по транспорту, судя по всему, освободит сразу два кресла.

Изменения уготованы той части правительства, которая не объединена приставкой «вице-». Сейчас она включает трех человек: главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского, председателя комтранса Александра Головина и представителя губернатора в Законодательном собрании Юрия Шестерикова.

Доукомплектовывать ее будут за счет еще двух председателей — Олега Капитанова (комитет по межнациональным отношениям) и Евгения Григорьева (комитет по внешним связям), а также главы Колпинского района Анатолия Повелия. В отличие от вице-губернаторов, здесь не требуется утверждение депутатами Законодательного собрания — народных избранников просто информируют о назначении. Собеседники «Фонтанки» в ЗакСе подтверждают, что соответствующий документ в городской парламент поступил.

Арифметика несложная. По закону в правительстве Петербурга может быть максимум 15 человек, включая губернатора. Сейчас там 10 вице-губернаторов, которые сохранят свои позиции: ранее Александр Беглов внес их кандидатуры в Законодательное собрание, а спикер парламента Вячеслав Макаров убил из без того еле живую интригу, сообщив, что депутаты их переутвердят.

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Таким образом, если приглашаются три новых человека — правительство должны покинуть как минимум двое из тройки Рублевский – Головин – Шестериков. По данным издания, спокойнее всех за свое место может быть представитель губернатора в ЗакСе Шестериков, а выход — в том числе из комитета – обеспечен Александру Головину. После визита губернатора в Законодательное собрание готовится постановление о новом составе правительства; с момента его подписания все, кто не попал в документ, автоматически больше не являются его членами.

Участники этого танца держат привычный этикет: предположительно уходящие — не берут трубки и игнорируют сообщения, предположительно приходящие — благосклонно отвечают на звонки, но не готовы ничего подтверждать. Все призывают подождать до среды.

В ожидании среды можно подчеркнуть, что самым логичным — в политическом смысле – выглядит как раз назначение Капитанова, бывшего депутата от ЛДПР. Не для того он снимался с выборов губернатора, уступал депутатский мандат и слышал обвинения в предательстве от лидера своей партии, чтобы остановиться на предложенной Бегловым должности главы комитета. По словам собеседника «Фонтанки», знакомого с ходом принятия решения о снятии Олега Капитанова с гонки, именно недостаточно высокий пост был причиной публичного конфликта между Смольным и федеральным руководством ЛДПР. Сам Капитанов ссылался на рассуждения Владимира Жириновского о том, что «было бы хорошо занять пост вице-губернатора или члена правительства». В итоге конфликт был урегулирован, а партия, не разобравшись в формулировках, еще в июле пророчески сообщила: «Руководство ЛДПР согласно с вхождением нашего кандидата Капитанова О. А. в правительство города».

Олег Капитанов дал чуть более развернутый комментарий, нежели его вероятные будущие соседи по креслам. По его словам, если предложение поступит, он с радостью примет его, так как это будет означать новый уровень координации с правительством. Впрочем, на координацию ему грех жаловаться. Олег Капитанов за время избирательной кампании уже успел наладить взаимодействие с городским правительством. Главе комитета по межнациональным отношениям поручали задачи, явно не входящие в его функционал: именно он, например, вел переговоры с парламентскими партиями, предлагая им делегировать для организации выборов на дачных участках людей, которых видит там Смольный.

Если Капитанову хватило трех месяцев в исполнительной власти, чтобы оказаться в правительстве, то Евгений Григорьев ждал этого часа давно. Комитет по внешним связям он возглавил в 2014-м. Ведомство это не самое резонансное: беглый поиск по новостям выдает за сентябрь такие события, как День независимости Узбекистана в Таврическом дворце, Российско-Азербайджанский молодежный форум, фестиваль «Недели Северных стран». Из интригующего — информация о том, что кабинет председателя практически не изменился с тех пор, как в нем работал Владимир Путин. Тем не менее Григорьеву это назначение необходимо из сугубо утилитарных соображений: принимать иностранные делегации не просто в статусе главы комитета, а как члену правительства. Предшественник Григорьева в ведомстве Александр Прохоренко, к слову, тоже в правительство входил.

Политическая карьера Анатолия Повелия, больше десяти лет отслужившего в вооруженных силах, началась в Курортном районе в конце 90-х. С нынешним губернатором Петербурга он знаком еще с тех пор: Александр Беглов тогда руководил администрацией Курортного района. Эту должность Беглов получил в 1999 году – тогда же, когда Анатолий Повелий в первый раз стал депутатом Зеленогорска, одного из муниципалитетов, расположенных на территории района. Карьера Анатолия Повелия с тех пор шла в гору: проработав несколько лет на посту главы Зеленогорска, в 2013 году он стал заместителем руководителя Курортного района, а затем возглавил Колпинский район. В окружение Беглова не впервые попадают люди транзитом через Курортный район: Александр Бельский с 2014 года возглавлял Сестрорецк, а спустя три месяца после смены губернатора Петербурга получил должность председателя комитета территориального развития.

Александр Головин, по данным «Фонтанки», уходит не только из правительства, но и из комитета по транспорту.

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Предположительно последним днем работы станет как раз 25 сентября. Уточнить это в пресс-службе ведомства не удалось, однако слухи об уходе Головина ходят не первый месяц. Год назад комитет покинула первый замглавы Елена Осинцева, которую собеседники «Фонтанки» называли ключевой фигурой в ведомстве и чья подпись в качестве и. о. председателя значится на огромном количестве документов. Примерно тогда же сменилось руководство одного из главных «подведов» комтранса – «Организатора перевозок». Возглавил его Владимир Шведченко, давний знакомый Головина, однако ощущение неблагополучия в комитете не исчезло. В марте у Александра Беглова появился новый советник по транспорту — Илья Ткачев, до этого советовавший министру транспорта, и многие восприняли это как знак грядущих кадровых перестановок. Тем не менее Головин продолжал руководить транспортным блоком вплоть до губернаторских выборов. Его уход будет означать, что реформу общественного транспорта в городе будут проводить новые люди. Им же придется завершать тянущиеся проекты предыдущих лет — например, создание информационной системы управления транспортом.

В случае с Владимиром Рублевским нет уверенности, что уход из правительства повлечет за собой и уход из комблага. Сам чиновник оказался недоступен для комментария, в пресс-службе ведомства сообщили, что не комментируют слухи. Как и в случае с Головиным, Рублевскому прочили уход в течение почти года — правда, не из общих соображений, а в связи с конкретным событием. Событие растянулось на несколько месяцев и называлось «зима». Заваленные снегом улицы города СМИ поспешили объяснить саботажем со стороны уборочных организаций, а в Смольном предпочли этому поверить и создали специальную комиссию. В итоге антимонопольщики возбудили дело в отношении уборочного «картеля», в комитет и Центр комплексного благоустройства постучались силовики. В ЦКБ сменилось руководство, а в помощь комитету на улицу с лопатами и ломами выгнали прочих чиновников. По предлогом бессилия перед снегопадом увольняли глав районов и комитетов, но Рублевский остался на своей должности. В итоге пришлось признать очевидное – уборка недофинансирована на треть — и объявить массовую закупку. Если Рублевский, уйдя из правительства, уйдет и из комитета, его сменщикам предстоит кое-что поактуальнее транспортной реформы — скорые снегопады.

Николай Кудин, Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»