Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает телеканал «112 Украина».

"Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", – сказал Князев, оставив свое решение без комментариев.

Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет. С 1992 года возглавлял ряд областных управлений МВД, в частности в Донецкой области в 2014 году.

Князев возглавлял Нацполицию с февраля 2017 года.