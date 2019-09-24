У моста через Волковку остановили «кремацию» двух человек. Тела достали из мусора

Полиция исследует обстоятельства, при которых тела двух человек оказались в груде хлама во Фрунзенском районе Петербурга. Сгореть полностью им не дали пожарные.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, заявка о разгорающемся пожаре у Грааповского моста через Волковку поступила дежурному около десяти утра 24 сентября. В районе дома №12 по Днепропетровской улице горел мусор, пламя охватило двадцать квадратных метров.

Огонь потушили быстро, но без жертв не обошлось: при проливке нашли человеческие останки. Тела обгорели настолько, что на месте пол и возраст не определили. Как уточнили в ведомстве предварительно, это останки двух человек. Их передали в морг, устанавливать обстоятельства гибели будут сотрудники правоохранительных органов.