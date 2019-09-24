ЖК «Promenade» на Московском проспекте аккредитован еще одним банком

«Аквилон Инвест»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Promenade», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Адмиралтейском районе в двух минутах от станции метро «Фрунзенская».

Ставка по ипотечному кредиту для зарплатных клиентов Сбербанка начинается от 9,6% годовых при условии первоначального взноса от 20%. При первом взносе от 15 до 20% ставка составит от 9,8% годовых. Скрок кредитования – до 30 лет. Сумма кредита от 300 тыс рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

На сегодняшний день жилой комплекс «Promenade» имеет аккредитацию в пяти ведущих российских банках, минимальная стоимость квартир начинается от 4,5 млн.руб.

«Promenade» – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на Московском проспекте, в двух минутах от ст.м. «Фрунзенская». Архитектурный облик комплекса выполнен в неоклассическом стиле. Главным элементом благоустройства станет просторный променад, образованный системой сквозных арок и уютных дворов. В проекте появится «Площадь роз» и «Лавандовая площадь» с фонтанами и скамейками для отдыха.

Всего в комплексе семь корпусов высотой от 9 до 16 этажей с подземными паркингами и коммерческими помещениями на первых этажах. Проект рассчитан на 652 квартиры общей площадью 37 тыс.кв.м. В квартирографии представлен большой выбор планировок – от студий до видовых пятикомнатных резиденций, а также редкие лоты с остекленными в пол эркерами и террасами. В ЖК «Promenade» будет реализован принцип 4Е, объединяющий передовые разработки холдинга «Аквилон Инвест» по ресурсосбережению, эргономике, экологичности, «умному» управлению домом и созданию комфортных пространств для отдыха и общения жителей.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru