Генеральный директор «Совкомфлота» ушел на повышение. Но недалеко

Генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк стал председателем совета директоров. А на его место пришел первый заместитель — главный инженер Игорь Тонковидов.

«Исходя из масштаба и специфики стоящих перед «Совкомфлотом» задач, акционер поддержал инициативу руководства Общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка. На должность генерального директора назначен Игорь Тонковидов», – сказал принимавший участие в совете директоров заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

«С учетом трансформации, которую переживает глобальная морская индустрия, все более актуальными становятся вопросы активного внедрения в бизнес-процессы цифровых технологий, обеспечение соответствия постоянно возрастающим экологическим нормам и требованиям, подготовки нового поколения высококвалифицированных кадров для работы в море и на берегу. Эти темы наряду с сопровождением участия предприятия в масштабных нефтегазовых проектах станут важнейшим элементом повестки дня совета директоров», – отметил Сергей Франк.

В июне «Фонтанка» писала, что «Совкомфлот» поможет Смольному создать регионального паромного оператора.