Полицейский из Петербурга насмерть разбился в Таиланде. Он тот самый «боксер», упавший с балкона отеля

Погибшим в Таиланде российским туристом Алексеем Заболотских, о котором зарубежная пресса писала как о боксере, оказался 35-летний сотрудник петербургской полиции. Он отдыхал с сослуживцем.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, старший инспектор дорожно-патрульной службы Петродворцового района прилетел в Паттайю за неделю до гибели в сопровождении своего товарища. Они заселились в отель Seabreeaze Hotel, в номер на четвертом этаже.

21 сентября, как рассказал оказавшийся в компании российских полицейских 18-летний молодой человек, они допоздна выпивали и веселились. В номер, судя по всему, тоже поднялись группой. Заболотских в одиночестве вышел на балкон, после чего раздался крик.

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В ГУ МВД Петербурга и области со слов второго отдыхавшего в Таиланде инспектора ДПС знают немного иную версию событий. Якобы местная полиция разбудила его ночью и сообщила, что сосед по номеру упал с балкона и разбился насмерть.

Миф о спортивном статусе Алексея Заболотских, возможно, возник из-за его внешнего вида. На земле медики и полицейские нашли его в боксерских шортах под утро 22 сентября.

В органах внутренних дел погибший служил с 2006 года, старшего инспектора ДПС получил в феврале 2019-го.

В группе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» гибель Заболотских обсуждают с разных точек зрения.

«Я лично была знакома с Алексеем, абсолютно грамотный сотрудник и надежный друг! Так что не надо намеков ваших глупых. Потеряли хорошего человека, к великому сожалению!» – написала пользователь Виктория Волкова в ответ на едкое замечание о вольных нравах Таиланда.

Роман Лысенко тоже знал Заболотских и выразился о нем в теплых тонах: «Несчастный случай, человек работал, вкалывал, причем был на хорошем счету, пользовался заслуженным авторитетом как в кругу подчиненных, так и в кругу начальства».

Петербуржец Антон Платунов написал коротко:«Земля тебе пухом, Леха».

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Сослуживец Заболотских по армии Павел Андреевич по-своему печалится: «Леленька... Все... Из нашей банды в учебке больше никого не осталось в системе».

Некоторые подписчики выразили опасение, что после случая с Заболотских Таиланд тоже будет запретным, а полицейским не разрешат селиться на отдыхе выше первого этажа.