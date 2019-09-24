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Выборы
24.09.2019 16:40
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Элла, алло. Глава ЦИК заявила, что грязные выборы были в Петербурге всегда. Факт-чек «Фонтанки»

Элла Памфилова рассказала, что 25 лет назад на выборах в Петербурге было, как сейчас, но «не в такой степени». Очевидцы не вспомнили ничего подобного.

Элла, алло. Глава ЦИК заявила, что грязные выборы были в Петербурге всегда. Факт-чек «Фонтанки»

глава ЦИК Элла Памфилова//Артем Геодакян/ТАСС

Никогда такого не было. И вот опять

«Выборы в Санкт-Петербурге никак не избавятся от застарелых родовых травм, – сказала Элла Памфилова в интервью «Российской газете». – На днях мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне». 

Перечень злодеяний вряд ли впечатлит бывалого кандидата в муниципалы: спрятанные и закрытые на клюшку ИКМО, куда невозможно подать документы, да «братки», которые выходят навстречу делегации из ЦИК, тогда как та ищет встречи с руководством муниципалитета. В общем, подытожила глава Центризбиркома, петербургская кампания оттянула на себя свыше 85% рабочего времени ее ведомства — и кому-то придется за это ответить. Но мы о другом.

Как Собчак сделал день длиннее

 25 лет назад случились первые выборы в петербургский ЗакС. Правда, тогда он назывался иначе – Санкт-Петербургское городское собрание.

День голосования назначили на 30 марта 1994 года. За 50 кресел в Мариинском дворце соревновались 749 кандидатов. И это сравнительно немного — в упраздненном в 1993 году указом президента Ленсовете было 400 депутатов. И многим хотелось попасть в новый парламент.

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В те времена в избирательном законодательстве еще существовало понятие «порог явки». Этот порог был довольно высоким — 25%. И 30 марта преодолеть его не удалось. Тогда мэр Анатолий Собчак пошел на крайние меры — фактически нарушил законодательство. Он продлил голосование еще на сутки. В результате с грехом пополам выборы состоялись в половине из 50 избирательных округов города. Разбираться с этим безобразием приехала большая комиссия ЦИК во главе с председателем Николаем Рябовым. Повторные выборы по провальным округам назначили на 30 октября 1994 года, проходили они в два тура, и довыбрать всех нужных депутатов удалось только к концу ноября.

Итог: выбрали 49 депутатов из 50. Недостающего доизбрали позже, в 1997 году. Первый созыв петербургского парламента получился патриархальным во всех смыслах: в составе только одна женщина-депутат, а средний возраст парламентариев – 56 лет. На первом же заседании городской совет переименовался в Законодательное собрание.

А что не так?

Интернет не пестрит воспоминаниями очевидцев о том, что за безобразия творились на первых выборах в петербургский парламент. Только в «Коммерсанте» за 2003 год приводится такой исторический факт: якобы именно в 1994 году в Петербурге распробовали «карусель». Это сейчас «карусельщиков» возят на автобусах от участка к участку. А в 90-е было проще: горожане получали бюллетень на участке и выносили его на улицу незаполненным. А там уже обменивали у специально обученных людей на деньги или водку. Нужную отметку в бюллетене скупщики делали сами — и вбрасывали готовый продукт в урны для голосования.

Говорят очевидцы

Наталия Евдокимова, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга, единственная женщина-депутат в первых двух созывах Законодательного собрания Петербурга:

– Это были самые честные выборы в законодательные органы власти Петербурга, если не считать первые демократические выборы в Ленсовет 90-го года. Каруселей точно не было — мы бы их обнаружили. На первых выборах некоторые кандидаты пользовались разве что неадминистративным ресурсом. Например, возили людей на экскурсии в музеи. 

Борьба, действительно, была отчаянная: в Ленсовете депутатов было 400, а должно было остаться 50. Но даже черного пиара тогда не использовали. Мы были первыми, чем мы могли друг друга компрометировать? Явка была низкой, потому что народ вообще еще не понял, что происходит, а год был тяжелый: гиперинфляция, продукты не достать. ЦИК признал нарушения на выборах — при подсчете голосов – только по одному депутату. И нас осталось 49 вместо 50. По нарушениям при подведении итогов выборов еще одного депутата ЦИК отдал решение на откуп избранному Законодательному собранию, и ЗакС счел эти нарушения несущественными. 

Но уже со второго созыва начались черные политтехнологии. Видимо, о них и говорила председатель ЦИК. А порождены они были безнаказанностью тех, кто принимал решения. И это родовая травма не только Петербурга, но и всей России.

Алексей Шустов, политолог, вел кампанию нескольких кандидатов в депутаты в 1994 году:

– В 1994 году были очень приличные выборы. Никаких каруселей, насколько мне помнится, не было. В начале года вместе с Владимиром Большаковым мы вели кандидатов от блока «Весь Петербург». В воскресенье, 30 марта, в половине округов не удалось преодолеть порог явки. Тогда Анатолий Собчак своим указом продлил голосование на понедельник и выступил по телевидению с призывом все-таки прийти и проголосовать. Но это не слишком помогло, пришлось назначать дополнительные выборы на 30 октября.

Все истории с грязными избирательными технологиями, как мне кажется, начались только в 1998 году. Дело в том, что под губернаторские выборы 96-го года была принята депутатская поправка: парламентарии получили право распределять 2% городского бюджета по своему усмотрению. 

Законодательное собрание в те годы курировал от Смольного Владимир Путин. Именно он и, видимо, Дмитрий Козак интенсивной работой в кулуарах Мариинского дворца добились введения депутатской поправки. Собчаку надо было перенести выборы главы города на требуемую дату. ЗакС переносить не очень хотел, и стороны пришли к компромиссу: назначение выборов в обмен на поправку. И начиная с 96-го года действующие депутаты получили возможность "прикармливать" лояльные организации и граждан. К очередным выборам появились продуктовые и вещевые наборы, которые можно было раздавать на законных основаниях. Тогда же, в 1998 году, на выборах в Петербурге начали использовать кандидатов-двойников и другие неэтичные технологии.

Алексей Воронцов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, депутат ЗакСа 1-го и 5-го созывов:

– Элла Памфилова глубоко заблуждается. Выборы 1994 года были самыми демократичными. Они проводились на альтернативной основе, не было никаких махинаций. Я шел по Петроградскому району, где выдвигалось 19 человек. Шел не от партии, индивидуально.

Мои наблюдатели были на всех участках, никаких каруселей точно не было. Моим главным конкурентом был ювелир Андрей Ананов. Его активно поддерживали мэр Анатолий Собчак и тогдашний глава районной администрации Павел Кошелев. А победил рядовой профессор — я. Тогда было настроение более просоветское. Возможно, это и помогло мне стать депутатом. Слишком богатых людей тогда не очень любили. А сегодня полностью смирились, на выборах используются совершенно непристойные приемы — особенно когда в этих акциях администрация заставляет участвовать учителей и врачей.

 Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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