Похитителя картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковки признали психически здоровым. Перед судом он извинился

Уроженец Феодосии Денис Чуприков, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, извинился за свои действия перед началом судебного заседания. Уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность, рассматривает Замоскворецкий суд Москвы 24 сентября.

«Хочу принести извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры РФ за свой поступок», – сказал 33-летний подсудимый, передает ТАСС.

По словам гособвинителя, Чуприков не страдает никакими психическими заболеваниями и полностью осознавал характер своих действий в момент преступления. Он не состоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере.

Громкое преступление было совершено в конце января 2019 года. С выставки Куинджи пропало полотно, привезенное из Русского музея. Причем Чуприков снял картину со стены на глазах посетителей — те подумали, что это сотрудник Третьяковки. Произведение искусства нашли на стройке в Подмосковье. Уроженцу Крыма грозит до 15 лет колонии.

В обвинительном заключении сообщалось, что полотно «Ай-Петри» оценивается в 19 941 000 рублей. Вынимая картину из рамы, Чуприков нанес изображению царапину и «мелкие выкрошки красочного слоя», которые были вызваны «механическим воздействием». Реставрация обошлась в 13 тысяч рублей, их мужчина оплатил.