Борис Джонсон не уйдет с поста премьер-министра после решения Верховного суда

Глава британского кабинета министров посчитал вердикт суда, возобновляющий работу парламента, «неправильным», однако призвал исполнять решение.

«Это решение, которое мы будем уважать. Я не считаю его правильным, но <...> конечно, парламент возобновит работу», – цитирует 24 сентября заявление Джонсона Daily Express.

По его словам, вердикт Верховного суда и последующее за ним возобновление работы парламента помешало попытке заключить сделку по выходу королевства из Евросоюза.

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В комментарии The Telegraph премьер заявил, что не собирается покидать свой пост.

В августе Борис Джонсон попросил Елизавету II на месяц приостановить работу парламента с 10 сентября. По его словам, парламентариям необходимо было решить вопрос с внутриполитической программой и Brexit. Оппозиция, в свою очередь, считает, что Джонсон хотел не дать им обсудить условия выхода из союза. 24 сентября Верховный суд королевства назвал неконституционной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента. Высший законодательный орган начнет работу уже 25 сентября.