Госдума России приняла в первом чтении законопроект о новых ограничениях продажи алкоголя

Госдума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет продажи алкогольной продукции в расположенных в жилых домах барах и кафе с площадью зала обслуживания посетителей менее 20 кв. метров.

«За» проголосовали 385 депутатов, воздержались двое.

По мнению разработчиков законопроекта, депутатов Госдумы от «Единой России», его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка, следует из пояснительной записки к документу.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки», – говорится в пояснительной записке.