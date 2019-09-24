Профилактика на Дыбенко выстроила у выхода из метро с десяток полицейских, петербуржцам не по себе

Сотрудники полиции устроили профилактический рейд возле станции метро Петербурга «Улица Дыбенко» днём 24 сентября. Горожане заподозрили страшное или несвоевременное.

Фотографии, сделанные у станции, в четыре часа дня прислали в редакцию «Фонтанки» читатели. Очевидцы пересчитали сотрудников, выстроившихся у метро, – пятеро у входа, с десяток полукругом на выходе и ещё несколько человек у припаркованных неподалеку автозаков. При этом горожане отметили, что метро работает, штатный режим подтвердили и в пресс-службе метрополитена.

«Такое ощущение, что кого-то ждут, хотя призыв вроде ещё не начался?» – задаются вопросом очевидцы.

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До призыва действительно ещё неделя, он начнётся 1 октября, пока министр обороны Сергей Шойгу отменять его не считает целесообразным. Как пояснили «Фонтанке» собеседники в правоохранительных органах, на улице Дыбенко полиция проводит профилактический рейд в поисках нелегальных мигрантов, скрывающихся преступников и прочих правонарушителей.

Рейдами по местам сбора трудовых мигрантов полиция реагирует на межэтнические драки. Регулярно сообщения о раненых иностранцах приходят с улицы Салова, последний раз уроженцы Дагестана и Азербайджана подрались у так и не открытой станции метро «Проспект Славы», там достали ножи, стреляли из пневматического оружия. В поисках мигрантов после нападения на сотрудника ГИБДД полиция проехалась по Петродворцовому району. Проверили 365 человек.