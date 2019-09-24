Лахта Центр впервые зажег медиафасад размером с хоккейное поле. Пока в полсилы

instagram.com/lakhtacenter

В Лахта Центре начали тестировать медиафасад – масштабный арт-объект, включенный в общую систему архитектурной подсветки небоскреба. Создатели обещают, что он будет создавать настроение гостям комплекса и горожанам, проезжающим по Приморскому шоссе.

Как рассказал 24 сентября руководитель направления по медиафасаду и слаботочным системам Лахта Центра Дмитрий Попов, фасад состоит из нескольких ломаных конструкций – громадных треугольников. Сейчас тестируются половина из них – четыре из восьми.

«Каждый элемент медиафасада составлен из светодиодных ламелей, их общее количество – 15 тысяч. После завершения всех работ мы сможем наблюдать полную картину – «эффект айсберга», придуманный проектировщиками. В холле многофункционального здания с атриумом, во входной зоне концертного зала, будут размещены еще два интерьерных медиафасада меньших размеров», – пояснил он.