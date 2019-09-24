В ЦБ РФ думают о введении отрицательных процентных ставок по вкладам

Крупнейшие банки России попросили ЦБ дать им возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам, как в Европе и ряде других стран. В регуляторе взяли время на раздумья.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательство. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», – цитирует «Интерфакс» 24 сентября директора департамента Банка России Елизавету Данилову. Как она пояснила, обсуждение проблемы началось из-за жалоб крупных банков, которые столкнулись с тем, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя.

В Европе отрицательные ставки есть не только по вкладам, но и по кредитам. Например, в Дании впервые в мире банк будет платить клиентам за то, что они берут жилье в кредит.