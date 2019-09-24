Госдума может отменить банковскую комиссию при операциях с платёжными картами

Законопроект, который отменяет банковскую комиссию при переводе и снятии россиянами денежных средств с использованием платёжных карт, внесла на рассмотрение парламента группа депутатов. Текст поправок в закон «о банках и банковской деятельности» опубликован на сайте Госдумы во вторник, 24 сентября.

Авторы инициативы предлагают законодательно закрепить запрет на комиссионное вознаграждение «по операциям, осуществляемым между кредитной организацией, выпустившей платежную карту, и иной кредитной организацией».

Если законопроект будет принят, то комиссия будет отменена за перевод денежных средств между банками, а также при получении денег, в том числе через банкоматы. Авторы подчёркивают, что инициатива не касается валютных операций.

«На сегодняшний день законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физических лиц … Основными факторами формирования прибыли (банками. – Прим. ред.) стали получение чистого процентного дохода (67% в прибыли от общего объема прибыли банков) и комиссионные доходы кредитных организаций (24% прибыли). При этом чистая процентная маржа банков в 2018 году выросла на 0,5 процентного пункта и составила 4,5%. Таким образом, в условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами – клиентами банков», – сказано в пояснительной записке к документу.

Инициатива предложена депутатам от фракции «Справедливая Россия», в том числе представляющими Санкт-Петербург. О реакции юридического управления Госдумы и коллег авторов из «парламентского большинства» пока не сообщается.