Председатель Верховного суда посмотрел видео задержания Устинова. И задал вопросы

Необходимо исследовать видеозапись задержания актёра Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца. Об этом 24 сентября заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, который видел ролик и не нашёл в нём ответов.

По словам Лебедева, осталось непонятным, был ли у сотрудников приказ задержать именно Устинова, кто его отдавал, были ли они уполномочены проводить задержание. В ситуации, как считает глава ВС, необходимо разобраться, а видео – исследовать.

Вопрос о том, почему судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко отказался от просмотра, Лебедев счёл преждевременным: дать оценку он сможет после того, как приговор вступит в законную силу.

«Придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, – истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное», – заявил он в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который рассматривал вопрос о переназначении Лебедева главой ВС.

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Кроме того, он указал, что в случае грубого нарушения закона и умышленного преступления против правосудия к судье также может быть применено наказание, пишет «Интерфакс».

24-летнего Устинова задержали 3 сентября на несанкционированном митинге в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. При его задержании росгвардеец вывихнул плечо. Тверской райсуд согласился со следствием, что актёр «применил силу корпуса», и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Приговор обжалован, рассмотрение назначено на 26 сентября.

Устинов ждёт апелляции на свободе, по ходатайству Генпрокуратуры 20 сентября его выпустили из следственного изолятора.