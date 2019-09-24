Первому космонавту ОАЭ разрешили полет к МКС

Государственная межведомственная комиссия во время заседания на космодроме Байконур утвердила экипаж очередной экспедиции, которая завтра отправится в полет.

Несколько минут назад Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля #СоюзМС15:



????? командир — космонавт Олег Скрипочка;

????? бортинженер-1 — астронавт Джессика Меир;

????? бортинженер-2 — участник космического полёта Хаззаа Аль Мансури pic.twitter.com/4zHkY7HHRP — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 сентября 2019 г.

«Экипаж утвержден», – сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». На борту «Союза МС-15» стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Космонавт ОАЭ пробудет на станции до 3 октября, когда вернется на Землю.