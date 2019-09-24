Госдума дала полицейским право выносить «официальные предостережения» россиянам

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который даёт сотрудникам МВД право выносить официальные предупреждения россиянам «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания РФ.

Поправки в закон «о полиции» были инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, главой думской комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василием Пискарёвым.

Вместе с тремя десятками соавторов из фракции «Единая Россия» Пискарёв решил устранить «правовую коллизию», при которой сотрудники МВД после переименования «милиции» в «полицию» выпали из списка лиц уполномоченных «на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». В пояснительной записке к законопроекту указано, что на данный момент официально предупреждать россиян о незаконных действиях могут сотрудники прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний.

Новелла может быть связана с ростом протестных настроений и законностью предупреждений, которые делают сотрудники МВД участникам уличных акций перед задержаниями, поделился мнением с «Фонтанкой» глава юридической службы объединения юристов «Апология протеста», которая защищает мирных протестующих в России, как на национальном уровне, так и в ЕСПЧ, Алексей Глухов

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«До сих пор предупреждения сотрудников МВД до задержаний на уличных акциях были в рамках профилактической работы, так как по сути являлись разъяснением законодательства, и ни к чему не обязывали. Игнорирование новых предостережений тоже, скорее всего, останется безнаказанным. Однако у граждан впредь появится возможность обжаловать эти предостережения в случае необоснованности доводов, изложенных в них», – пояснил юрист.

Депутат Василий Пискарев уверен, что принятие закона «будет способствовать профилактике преступлений и правонарушений».