СМИ: Кандидатура Матвиенко на пост спикера Совфеда — единственная. Ее внесут завтра

Совет Федерации на заседании 25 сентября будет голосовать за нового спикера. Как сообщают СМИ, единственной кандидатурой является нынешний руководитель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Валентина Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации», – сообщил 24 сентября главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

ТАСС тоже подтверждает эту информацию, подчеркивая, что пока выдвижение носит неформальный характер – до завтрашнего утра.

«Состоялась неформальная дискуссия на эту тему. Кандидатура единственная – Валентина Ивановна Матвиенко», – цитирует агентство свой источник, который участвовал в сегодняшнем заседании совета палаты, в котором участвовали вице-спикеры и руководители комитетов СФ.

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Завтра кандидатуру экс-губернатора Петербурга выдвинут официально в начале пленарного заседания. Кандидатуру будет вносить первый вице-спикер СФ Николай Федоров. Не исключено, впрочем, выдвижение или самовыдвижение других кандидатов.

Напомним, Валентина Матвиенко перешла в СовФед с поста губернатора Северной столицы. Она сразу же стала председателем верхней палаты. Ее преемником в губернаторском кресле оказался Георгий Полтавченко.

Новый петербургский градоначальник, Александр Беглов, вступивший в должность 18 сентября 2019 года, сообщил о решении делегировать в СФ Матвиенко.

«Валентина Ивановна, я уверен: ваш опыт и любовь к городу будут способствовать защите интересов города на самом высоком уровне», – обратился к ней Александр Беглов.

Валентина Ивановна в ответ пообещала «соблазнять новых инвесторов, привлекать финансирование» в город.