Мадуро в кепке прилетел в Москву строить «процветающее будущее Венесуэлы»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить исторические и очень позитивные отношения сотрудничества и уважения между нашими народами. Братство, которое мы построили за все эти годы, является фундаментальной основой для строительства процветающего будущего Венесуэлы», – написал 24 сентября Мадуро в своем твиттере.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras hist?ricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los a?os, es eje fundamental para la construcci?n del futuro pr?spero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicol?s Maduro (@NicolasMaduro) 24 сентября 2019 г.

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Ранее российский МИД рассказал, что глава латиноамериканской республики запланировал вряд встреч с бизнесменами и российскими властями. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил планирующиеся переговоры с президентом РФ.

В прошлый раз венесуэльский лидер приезжал в Москву в декабре прошлого года.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.