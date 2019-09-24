Роскомнадзор начал монтаж оборудования для «суверенного Рунета»

Роскомнадзор устанавливает оборудование на сетях основных операторов связи для реализации закона о стабильном «суверенном Интернете». Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил СМИ на международном форуме «Спектр 2019» в Сочи 24 сентября.

«Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, /.../ то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», – приводит слова Жарова ТАСС. Завершить испытания в Роскомнадзоре планируют к середине октября, пока «всё идёт нормально».

В июне ведомство стало запрашивать у российских провайдеров данные о точках обмена трафиком. Закон об изоляции Рунета Владимир Путин подписал весной 2019 года, документ вступит в силу 1 ноября. Согласно проекту, если российскому сегменту сети будет угрожать опасность отключения или ограничения, то структуры при Роскомнадзоре возьмут управление на себя и смогут обеспечить стабильное функционирование Интернета.