«Эффект разорвавшейся бомбы». В АТОР допустили снижение спроса на туры российских партнеров Thomas Cook

Ассоциация туроператоров (АТОР) оценила влияние банкротства британского туроператора Thomas Cook на российский рынок. Как сообщила в ходе пресс-конференции исполнительный директор организации Майя Ломидзе, Россия оказалась в числе стран, на которых ситуация отразилась в наименьшей степени.

«Больше всего пострадали немецкие туроператоры, которые были очень плотно интегрированы в финансовую и управленческую структуру британского Thomas Cook. Ни «Интурист», ни тем более «Библио-Глобус», сделка по которому не была завершена, в такой интеграции практически не участвовали», – цитирует ее «Вестник АТОР».

Так, «Туроператор «Интурист» за 23 и ночь 24 сентября в плановом режиме вывез и завез около 10 тысяч человек. Не было никаких накладок и инцидентов.

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При этом Майя Ломидзе допустила снижение спроса у связанных с Thomas Cook компаний до 20% в первые дни из-за негативного информационного фона. Банкротство «произвело эффект разорвавшейся бомбы», подчеркнула она. Но продажи туров должны восстановиться в ближайшее время, считает она.

Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации 23 сентября. За границей по путевкам оператора на тот момент находилось около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – подданные Британии. На российском рынке Thomas Cook представлена совместным предприятием с компанией «Интурист». А весной 2019 года компания заявила об окончании сделки по покупке туроператора «Библио-Глобус». https://www.fontanka.ru/2019/09/23/007/