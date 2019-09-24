Прокуратура нашла директора фирмы на паперти. Он 20 лет просил милостыню и жил в шалаше

Номинального директора пензенской фирмы нашли... на паперти. Ведь именно здесь было его «рабочее место»: почти два десятка лет бездомный мужчина просил милостыню у прихожан храма.

Как сообщает 24 сентября прокуратура Пензенской области, за 58-летнего жителя города Кузнецка взялись после проверки по легализации. В декабре 2017 года мужчина представил свои документы нотариусу и стал новым учредителем и гендиректором ООО «Пром Строй Снаб». После этого в конторе его никто не видел. Зато бизнесмена часто видели в другом месте — на привычной ему паперти.

«Фактическое руководство деятельностью общества ... никогда не осуществлял и не планировал, с 2000 года нигде не работает, живет на полученную у церкви в г. Кузнецке милостыню», — серьезно докладывает надзорное ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Номинальному директору грозит до двух лет исправительных работ. Скорее всего, к следователю россиянин будет ходить из шалаша у кладбища, где обитает. Как сообщает РИА Новости, за услугу коммерсантам бездомный получил 500 рублей.