А был ли мальчик? СК и МВД потеряли следы дела о предотвращении массового убийства в школе Кирова

Полиция отчиталась о предотвращении массового убийства в одной из школ Кирова. Громкое заявление сделал 24 сентября заместитель руководителя Главного управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

Несмотря на резонансность информации, подробностей крайне мало. Точнее, их нет совсем. Макаров, как передает РИА Новости, сказал, что на днях полиции стало известно, будто бы один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности силовик решил не сообщать.

В процессе общения с представителями СК и МВД в Кировской области «Фонтанка» конкретики не нашла. Более того, возник вопрос, а был ли мальчик. Им же задаётся областной детский омбудсмен Владимир Шабардин.

В региональном управлении следкома о школьнике, планировавшем шутинг, даже не слышали. Материалы проверки, а уж тем более уголовного дела к ним не поступали. В управлении МВД по Кировской области от комментариев тоже отказались, заявив, что не уполномочены комментировать это дело. Пресс-секретарь ведомства Сергей Баранцев посоветовал обратиться в СК. Узнав, что по мальчику у следствия ничего нет, замялся и снова повторил, что не комментирует. Уполномоченный по правам ребёнка, в свою очередь, тоже сомневается, что неназываемый подросток всерьёз планировал убийство.