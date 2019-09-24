В России первыми придумали ГОСТ для спутниковой навигации в Арктике

Холдинг «Российские космические системы» и НИЦ «Полярная инициатива» разработали требования к приемникам спутниковых систем навигации в Арктике, сообщили в компании 24 сентября. Новый ГОСТ определяет технические требования к программному обеспечению геодезической аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия географических и климатических условий.

Как сообщили в пресс-службе РСК, они додумались до этого первыми и занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля.

«Соответствующий государственный стандарт планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике», – заявили в РКС.