Британский парламент возобновит работу после двух недель вынужденных каникул

Парламент королевства, работа которого была приостановлена с 10 сентября по 14 октября, проведет свое первое заседание после перерыва уже завтра. Суд признал действия премьер-министра незаконными.

«Парламентарии должны возобновить свою работу с завтрашнего дня, 25 сентября», – цитирует 24 сентября заявление спикера палаты общин Джона Беркоу газета The Guardian.

По его словам, на первом заседании не получится провести сессию ответов Бориса Джонсона на вопросы депутатов, так как глава кабинета министров принимает участие в заседании Генассамблеи ООН в США.

Беркоу раскритиковал Джонсона за «незаконное решение», принятое в «критический для страны момент».

Верховный суд королевства признал неконституционной инициированную премьером приостановку работы британского парламента почти на месяц. Слушания по делу проходили три дня. За отмену решения Джонсона выступали 79 парламентариев. Джонсон попросил Елизавету II приостановить работу парламента. По его словам, парламентариям необходимо решить вопрос с внутриполитической программой и Brexit. Оппозиция, в свою очередь, считает, что Джонсон хочет не дать им обсудить условия выхода из союза.