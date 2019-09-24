Конвейер снова затормозил. Петербургские автозаводы вновь сокращают производство после кратковременного восстановления

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели в августе 30 900 автомобилей, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Петростат. Таким образом, выпуск новых машин снова оказался в отрицательной зоне после июльского восстановления. До этого отрицательная динамика наблюдалась в мае и июне. Последний раз рост выпуска машин по итогам одного месяца был зафиксирован в апреле (11%).

В январе – августе 2019 года петербургские автозаводы выпустили 244 500 легковых автомобилей, что на 2,8% больше объема производства в городе за аналогичный период 2018 года. На данный момент предприятия Северной столицы производят девять моделей машин – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.