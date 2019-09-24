«Будущее под угрозой». Финляндия собирает сотни экспертов ЕС на большую конференцию по снижению вредных выбросов

Финляндия в роли председателя ЕС всерьёз взялась за проблему экологии. Президент Суоми Саули Ниинистё одним из первых накануне выступил на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, а 24 сентября правительство страны анонсировало большую европейскую конференцию с целью ускорить разработку и внедрение низкоуглеродных технологий.

В день открытия климатического саммита ООН Финляндия одна из немногих получила право выступить, поскольку заявила об амбициозной цели по нулевой углеродной нейтральности к 2035 году. Ниинистё рассказал, что Финляндия совместно с Чили возглавляет новую коалицию министров финансов, которая сосредоточена на борьбе с изменением климата. Финский лидер подчеркнул, что на реализацию цели потребуются деньги и коренные изменения в обществе, пишет Yle.

«Если меры по борьбе с изменением климата провалятся, будущее молодого поколения будет под угрозой», – сказал Ниинистё после выступления 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая смело заявила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей». Её эмоциональное обращение к правительствам всех стран на саммите ООН со словами «Как вы смеете?!» и заявлениями о том, что у неё «украли мечты и детство» и вместо уроков она теперь ходит на забастовки, широко разошлось по соцсетям. Школьница обвинила власти в пустословии и нежелании предпринимать конкретные шаги.

"#HowDareYou – you have stolen my dreams and my childhood." "The eyes of all future generations are on you," @GretaThunberg tells world leaders at UN #ClimateActionSummit. "Right here, right now is where we draw the line." Read the full speech https://t.co/zr5jGlmVPd pic.twitter.com/6SoYpIWqqP — The Guardian (@guardian) September 24, 2019

Ниинистё также встретился с британским экономистом, специалистом по экономике развития и изменения климата, сэром Николасом Стерном. В своём твиттере финский президент назвал его своим учителем по изменению климата и отметил, что Стерн сильно повлиял на его мышление.

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Tapasin vihdoin Nicholas Sternin, ilmastonmuutoksen oppi-is?ni. I finally met economist Nicholas Stern, who has greatly influenced my thinking. pic.twitter.com/7Qu9vFY0wL — Sauli Niinist? (@niinisto) September 23, 2019

Ожидается, что около 450 политиков, исследователей, предпринимателей и заинтересованных лиц со всей Европы соберутся на форуме SET-Plan в Хельсинки 13 – 15 ноября, чтобы представить свои предложения по снижению уровня вредных выбросов. Мероприятие откроет премьер-министр Финляндии Антти Ринне, также с докладами, среди прочих, выступят технический директор шведского металлургического концерна SSAB Мартин Пей и генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. На сессиях будут обсуждаться выбросы углекислого газа в промышленности, взаимосвязь между различными энергетическими секторами, развитие возобновляемых источников энергии, а также низкоуглеродные технологии, ядерные инновации и роль женщин в энергетическом секторе и в продвижении чистой энергии.

На прошлой неделе правительство Финляндии анонсировало проект бюджета. 250 млн евро в бюджет государство планирует получить с налогов на ископаемое топливо. В Хельсинки между тем тестируют беспилотные электробусы. В финских СМИ также активно продвигается образ президента как сторонника экологичного образа жизни: Ниинистё охотно рассказывает, как изменил свои привычки ради климата.