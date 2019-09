«Будущее под угрозой». Финляндия собирает сотни экспертов ЕС на большую конференцию по снижению вредных выбросов

Финляндия в роли председателя ЕС всерьёз взялась за проблему экологии. Президент Суоми Саули Ниинистё одним из первых накануне выступил на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, а 24 сентября правительство страны анонсировало большую европейскую конференцию с целью ускорить разработку и внедрение низкоуглеродных технологий.

В день открытия климатического саммита ООН Финляндия одна из немногих получила право выступить, поскольку заявила об амбициозной цели по нулевой углеродной нейтральности к 2035 году. Ниинистё рассказал, что Финляндия совместно с Чили возглавляет новую коалицию министров финансов, которая сосредоточена на борьбе с изменением климата. Финский лидер подчеркнул, что на реализацию цели потребуются деньги и коренные изменения в обществе, пишет Yle.

«Если меры по борьбе с изменением климата провалятся, будущее молодого поколения будет под угрозой», – сказал Ниинистё после выступления 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая смело заявила, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей». Её эмоциональное обращение к правительствам всех стран на саммите ООН со словами «Как вы смеете?!» и заявлениями о том, что у неё «украли мечты и детство» и вместо уроков она теперь ходит на забастовки, широко разошлось по соцсетям. Школьница обвинила власти в пустословии и нежелании предпринимать конкретные шаги.

"#HowDareYou – you have stolen my dreams and my childhood."

"The eyes of all future generations are on you," @GretaThunberg tells world leaders at UN #ClimateActionSummit. "Right here, right now is where we draw the line."

Read the full speech https://t.co/zr5jGlmVPd pic.twitter.com/6SoYpIWqqP

— The Guardian (@guardian) September 24, 2019