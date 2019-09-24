Система VAR будет задействована на матче РПЛ «Локомотив» – «Зенит»

Центральный матч 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» – «Зенит» пройдет при работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 28 сентября в Москве. Главным арбитром матча назначен нижегородский рефери Михаил Вилков, помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

За работу VAR в этом матче будет отвечать Алексей Сухой (Люберцы), ассистент – Сергей Карасев (Москва).

Напомним, в прошлом туре российского чемпионата «Зенит» – «Рубин» из-за системы VAR арбитром были отменены несколько голов , забитых сине-бело-голубыми в ворота гостей, в том числе гол Артёма Дзюбы на последних секундах встречи.

В настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице, он набрал 23 очка. "Локомотив" с отставанием в три очка занимает пятое место.