Стартовали продажи квартир в новых домах комплексов «Заповедный парк» и «Ручьи»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в двух новых домах в своих строящихся проектах в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

Компания пополнила предложение в жилом комплексе «Заповедный парк», который строится в непосредственной близости от Новоорловского заказника. Начались продажи в доме №4, включающем 244 квартиры площадью от 33 до 66 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 87 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию – IV квартал 2021 года.

Половина квартирографии в новом доме – современные евродвухкомнатные квартиры со средней площадью кухни 17 кв. м, остальная часть предложения – одно-, двух- и трехкомнатные квартиры классических планировок. В доме №4 нет студий, предусмотрены сквозные парадные и колясочные на первом этаже.

«Заповедный парк» возведут на земельных участках №14 и №17, ограниченных Орлово-Денисовским проспектом и набережной реки Каменки. Здесь на площади 6 га будет построено 9 жилых корпусов высотой от 14 до 25 этажей. Всего в комплексе запроектировано порядка 2,5 тыс. квартир. Полностью завершить строительство планируется в конце 2023 года. Покупателям жилье будет передано с готовой отделкой. В цветовом решении предпочтение отдадут спокойным светлым оттенкам.

Недалеко от ЖК находятся станции метро «Проспект Просвещения» и «Озерки», также в этом районе развита сеть наземного транспорта. Автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. В перспективе здесь появится еще одна станция метро в районе – «Шуваловский проспект». Внутренняя территория комплекса будет озеленена. Проектом предусмотрены и встроенные коммерческие помещения.

Также «Группа ЛСР» начала продажи в доме №9 жилого комплекса «Ручьи». На выбор представлено 114 квартир площадью от 30 до 57 кв. м. Здесь есть одно-, двухкомнатные квартиры классического формата, а также евродвухкомнатные и евротрехкомнатные варианты. Минимальная цена квадрата – от 80,5 тыс. рублей.

На первом этаже предусмотрены колясочные, а рядом с домом появится большой и комфортный внутренний двор с яркой детской площадкой, скамейками и прогулочными дорожками. Дом планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

«Ручьи» – это 18 жилых домов высотой не более 13 этажей каждый. Умеренная этажность и небольшое количество квартир обеспечат комфортную социальную среду. «Ручьи» объединяют в своей концепции гармонию природы и возможности города. Комплекс будет удобно расположен внутри КАД, что облегчит выезд в другие районы Петербурга. Жители комплекса также оценят близкое расположение к метро – 15-20 минут езды до станции «Академическая».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Заповедный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф