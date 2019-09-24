«Ограничивает право на самовыражение». Красноярская прокуратура заступилась за выбритые виски у школьника

Прокуратура города Сосновоборска в Красноярском крае указала руководителю местной школы на «недопустимость ограничения самовыражения обучающихся».

1 сентября 2019 года директор школы, как пишет «Медиазона», якобы потребовала от школьника Прохора Ильиных сменить причёску, т.к. усмотрела в пучке волос на затылке мальчика нарушение школьного устава. Ребёнок увлекается футболом и сделал себе причёску, как у футболиста Златана Ибрагимовича – выбритые виски и пучок на затылке. В школе ему будто бы прочли статью «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?», где упоминается молодежное движение времен нацистской Германии. Родителям ребёнка было рекомендовано перевести мальчика на домашнее обучение, если семья не готова выполнять требования руководства школы.

«Требование директора школы изменить прическу ученика противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности», – сообщает красноярская прокуратура во вторник.

Прокуратура внесла представление в адрес директора школы и обязала исправить «незаконные положения правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденных приказами директора, в части требований к прическам».

Реклама



Дальнейшие меры прокурорского реагирования «находятся на рассмотрении». Ранее в защиту мальчика выступило министерство образования Красноярского края. Следственный комитет проводит проверку о возможном превышении должностных полномочий руководством школы.