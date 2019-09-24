Петербуржцы сэкономили на подготовке к школе, но стали чаще ходить в рестораны

Петростат зафиксировал аномальное поведение петербургских потребителей в августе 2019 года. Как следует из доклада о социально-экономическом положении Северной столицы, в последний месяц лета траты на непродовольственные товары не показали традиционного роста и остались на уровне аналогичного периода прошлого года — 82,3 млрд рублей.

Обычно расходы в августе, напротив, растут быстрее, поскольку в этот месяц родители приобретают для детей школьную форму, компьютерную технику и другие товары для школы. Для сравнения, в 2018 году оборот непродуктовой розницы в последний месяц лета вырос на 9%, в 2017-м — на 5%.

Траты на продукты питания в августе 2019 года, напротив, увеличились на 1,8%, до 39 млрд рублей. Для сравнения, по итогам первого полугодия – на 1%.

Общий оборот розницы в августе увеличился на 0,6%, до 121,3 млрд рублей, в январе – августе рост составил 0,8%, до 948,7 млрд рублей.

В рестораны жители Северной столицы стали ходить чаще. Только в августе оборот общественного питания увеличился на 14,3%, до 7,2 млрд рублей, в январе – августе – на 9,3%, до 57,9 млрд рублей.