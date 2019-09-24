«Янила» объединяет полезными делами: чем заняться новоселам после переезда

Сегодня покупателю уже недостаточно просто въехать в новую квартиру – кроме купленных квадратных метров значение приобретает окружение и будущий досуг на новом месте. И некоторые застройщики берут на себя не только проведение комплексного благоустройства и насыщение жилого квартала разнообразной инфраструктурой, но и некий «тимбилдинг» – выстраивание на первых порах взаимодействия новоселов и комфортной общественной среды.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Жизнь после заселения

Ярким примером такого подхода выступает ГК «Ленстройтрест», которая помогает сплотиться незнакомым пока людям, заселившимся в новостройки компании, в частности, в голландский квартал «Янила» в Янино. Застройщик создал дирекцию клиентского сервиса, в задачи которого, в том числе, входит организация праздников и совместных мероприятий для жильцов. Это могут быть «Веселые старты», Новый год или Масленица, концерты, семейные квесты и даже фермерские ярмарки со свежими продуктами. Все для того, чтобы новоселы увидели друг друга, познакомились и постепенно стали не просто соседями, а настоящим добрососедским сообществом, способным вместе решать повседневные вопросы из жизни квартала.

«Жизнь новоселов – это не только квартира и место для парковки. Это еще и прогулки, хобби, спорт, развитие и общение. И об этой стороне жизни наша компания задумывается еще на этапе проектирования своих кварталов. Каждый из них мы возводим в рамках философии «ЖИВИ», в основе которой не только европейские градостроительные традиции, но и уважение к праву человека жить в максимально комфортной среде. Нам важно качество досуга клиентов, поэтому мы стараемся подарить им больше ярких впечатлений, интересных и полезных событий. И нам это удается – сегодня в наших мероприятиях принимает участие более половины жителей кварталов», – рассказывает директор клиентского сервиса АО «Ленстройтрест» Юлия Молчанова.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Спортивный дух

Одним из самых простых и объединяющих процессов можно назвать спорт – чуть ли ни каждый житель квартала так или иначе вовлечен в него.

В теплое время года в «Яниле» еженедельно проходят тренировки по фитнесу и йоге – группа желающих собирается в соцсетях, оплата происходит по договоренности. Зимой на месте футбольного поля заливается каток, и под руководством опытного тренера местные ребята играют в хоккей. А еще для маленьких жителей квартала организуются мастер-классы по английскому языку, рукоделию, езде на роликовых коньках. В управляющей компании работает прокат спортивного инвентаря – любой желающий может на время взять ролики, велосипеды, защиту на колени и локти, ракетки и мячи, коньки и лыжи.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Иногда в «Яниле» проходят полноценные спортивные соревнования. Например, в августе команды жильцов, управляющей компании и представителей ГК «Ленстройтрест» сразились в волейбол и победили местные жители.

Инициатором всех мероприятий в новом микрорайоне выступает дирекция клиентского сервиса застройщика совместно с управляющей компанией – на начальном этапе придумывается идея и организуется ряд событий, в которые активно вовлекаются жители квартала. И через некоторое время идея уже живет сама и развивается именно силами «янильцев». Например, среди новоселов квартала оказался инструктор по спортивному ориентированию – он собрал вокруг себя заинтересованных детей, стал проводить соревнования по ориентированию и лазертагу.

Еще жители квартала «Янила» ездят на экскурсии. Ближайшая из них – это визит детей в Янинское пожарное депо. Еще есть праздники – Масленица, Новый год – когда, помимо традиционных гуляний возле елки, жители участвуют в конкурсе на лучшую украшенную парадную. Соседи объединяются, вместе создают красоту, переживают и радуются победам. Субботники, сопровождающиеся высадкой фамильных деревьев.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Помочь всем вместе

Добрые дела – тоже прекрасный повод объединиться и помочь кому-то в сложной ситуации. Например, в марте в «Яниле» прошел День донора. В одном из домов квартала развернули мобильную станцию переливания крови, сдать которую пришли 50 человек – жители и сотрудники ГК «Ленстройтрест». За два часа удалось собрать около 8 литров крови. А еще в новом микрорайоне организовали помощь собачьему приюту – в помещении управляющей компании установили ящики для сбора корма, лекарств и вещей, которые потом передаются в приюты для бездомных животных.

Ну, и как сообща не позаботиться о собственном доме и дворе? Весной и осенью жильцы собираются на субботники, чтобы убрать территорию от мусора, дополнительно благоустроить, высадить новые цветы и деревья. Кстати, средства на закупку саженцев берутся из так называемого «Янила Кошелька». Если по совету новосела кто-то купил квартиру в «Яниле», после сделки застройщик пополняет виртуальный счет квартала на 20 тысяч рублей. В дальнейшем по общему решению рекомендаторов средства направляются на благоустройство внутренней территории – от озеленения до материалов и оборудования детских площадок. И «Кошелек» постоянно пополняется, так как новые покупатели по совету довольных новоселов приходят регулярно.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/