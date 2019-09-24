Придётся носить в пакете, как пульт от телевизора. Xiaomi представила новый смартфон за 180 тысяч с опоясывающим экраном

Китайская компания Xiaomi в попытках превзойти Apple представила 24 сентября свой новый смартфон Mi Mix Alpha. В соцсетях уже окрестили гаджет из Поднебесной «опасным чудом техники».

Главная особенность смартфона тут же бросается в глаза. Это опоясывающий экран, площадь которого составляет 180,6% от всего устройства. Второе новшество вытекает из первого – у Mi Mix Alpha нет фронтальной камеры. Снимать себя можно, глядя в задний экран.

Ещё несколько живых фотографий Mi Mix Alpha pic.twitter.com/EBenVmTgDR — BIG GEEK (@biggeekru) September 24, 2019

Смартфон оснастили новым 108-мегапиксельным датчиком камеры Samsung с разрешением 12032?9024 пикселей, который сделали совместно с Xiaomi. Две другие камеры — 20-мегапиксельная (ультраширокоугольный объектив) и 12-мегапиксельная (телеобъектив). Компания заявила, что теперь снимки можно многократно приближать без потери качества.

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Шуструю работу без торможений обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Устройство поддерживает 5G. В смартфоне 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной. Разговорный динамик перенесли под дисплей. Устройство поддерживает быструю зарядку и оснащено батареей на 4,050 мАч.

Mi Mix Alpha в России будет стоить около 180 тысяч рублей. Запуск в мелкосерийное производство начнётся до конца года. Когда новинку можно будет купить, пока неизвестно.

В соцсетях уже активно шутят по поводу представленного гаджета. Одни пользователи пытаются подсчитать стоимость ремонта дисплея, другие предлагают носить его в пакетике, как пульт от телевизора. Третьи шутят, что теперь вместе с владельцем смартфона мемы сможет смотреть вся маршрутка.

20 сентября в России стартовали продажи нового iPhone. Над ним тоже успели посмеяться.