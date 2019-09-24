На московских протестах летом задержали 225 детей из 25 регионов России. Ещё больше - студентов

Среди задержанных на московских акциях протеста – 225 несовершеннолетних из 25 регионов страны. Такие данные на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде» привел замглавы Центра «Э» Владимир Макаров 24 сентября, передает «Интерфакс».

По его словам, среди задержанных также оказались 246 студентов 65 столичных вузов. В Москве на улицы выходили в июле и августе 2019 года: протестующие выступали против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция отпустила 37 подростков, для их задержания 27 июля не было достаточных оснований.

После уличных выступлений прокуратура грозила лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на акцию вместе с годовалым сыном и подвергли его опасности, когда якобы передали на руки своему знакомому Сергею Фомину. За семью вступилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, и у супругов не стали забирать мальчика. Аналогичная ситуация произошла с семьёй Хомских: 3 августа родители вышли на улицы с двумя детьми в коляске.