Именем патриарха Кирилла. Мошенники попросили денег у российских епархий

Ряд российских епархий получили письма, в которых их от имени патриарха Кирилла просят перечислить деньги. Неизвестно, успел ли кто-то отреагировать, но управделами патриархии срочно организовало свою рассылку, предупреждая церковь: действуют мошенники.

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества и направления подложных писем в епархии Русской Православной Церкви, в особенности в монастыри, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных средств», — написал в регионы управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва. Выдержка из текста приведена на сайте МП.

Архиереев просят срочно предупредить монастыри и храмы об активизации мошенников. Обо всех полученных письмах просят сообщать в Москву.

В качестве поводов для сборов указываются сборы на лечение церковных иерархов, реставрацию монастырей и храмов и т.п.